Terremoto magnitudo 6.0 in Bosnia avvertito anche in Umbria

Una lunga scossa di terremoto – alle 23.07, a dieci chilometri di profondità – ha caratterizzato la tarda serata di venerdì. Il sisma di magnitudo 6.0 ha coinvolto la Bosnia ed Erzegovina con epicentro tra Popovo Polije, Stolac e Cerovica, non lontano dalla costa bosniaca e in linea d’aria a poco più di 400 chilometri dal territorio regionale: l’evento è stato avvertito in tutto il centro-sud Italia, con segnalazioni anche dall’Umbria. «Giunte alle sale operative dei vigili del fuoco numerose richieste di informazioni. Al momento nessuna segnalazione di danni», il tweet lanciato dal 115 alle 23.40.

