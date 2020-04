Ruba taniche gasolio da cantiere: nei guai

Tre taniche da 25 litri ciascuna sottratte nel cantiere edile dove lavorava. Per questo motivo un dipendente edile è stato denunciato per appropriazione indebita dalla polizia del commissariato di Assisi: è un 40enne di origini abruzzesi fermato in località Rivotorto insieme ad un 30enne del posto.

La scoperta

I due hanno dichiarato agli agenti di essere di ritorno dal proprio turno di lavoro presso un cantiere stradale sulla E45 a Perugia. Poi la sorpresa: nel portabagagli c’erano le tre taniche e il 40enne ha cercato in primis di attribuirne la proprietà al collega. Non era così e poco dopo ha ammesso di averle prese nel cantiere, specificando che si trattava del carburante in uso alle macchine utilizzate sul sito: sono state restituite al responsabile della ditta e per il dipendente è scattato il deferimento.