«Presa a sassate da una baby gang in centro»

Aggredita nella piazza centrale di San Giustino, mentre passeggiava col figlioletto. Vittima una donna. Ed è lei stessa a raccontarlo sui social dopo aver sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione.

Due ragazzi e due ragazze

«Erano in quattro – racconta – tutti adolescenti, due maschi e due femmine: mi hanno tirato dei sassi poi mi hanno inseguita fino al sottopassaggio. Uno mi ha raggiunta e stava provando a tirar fuori qualcosa dalla tasca». Solo a quel punto, la signora, lucida nonostante la paura, ha preso il telefono e fatto il cenno di chiamare le forze dell’ordine. Un gesto che li ha fatti scappare.

Una ferita alla gamba

Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi. Giusto una ferita alla gamba che la donna si sarebbe provocata mentre scappava. Così – ricostruisce Il Messaggero – dopo aver segnalato in caserma quanto le era accaduto, sarebbe passata al pronto soccorso, dove l’hanno medicata e giudicata guaribile in una decina di giorni. Intanto, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine, anche acquisendo immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.