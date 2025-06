Mercoledì 4 giugno, alle ore 17 presso la biblioteca Sperelliana di Gubbio, è in programma il convegno intitolato ‘Energie rinnovabili, sviluppo e criticità – Il contributo delle Cer nella transizione energetica’, organizzato dalla Comunità energetica rinnovabile ‘Terra Nostra’, costituita a Gubbio e presieduta da Pio Francesco Baldinelli.

Dopo i saluti della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, del sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci e del presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, sono previsti gli interventi di esperti del settore-Cer. Su tutti, quello del presidente del Gestore dei servizi energetici (GSE), Paolo Arrigoni, che parlerà del ruolo del Gse e dello stato dell’arte nello sviluppo delle Cer. Oltre ad Arrigoni, gli interventi previsti sono quelli di Pio Francesco Baldinelli, che illustrerrà attività e prospettive di ‘Terra Nostra’, Leonardo Pozzoli (rete 0kW), Paolo Vierucci (direttore sviluppo ed orientamento crediti di Banca Etica), Elisa Moretti (UniPg), Arianna Baldinelli (UniPi). Il convegno, patrocinato dal Comune di Gubbio e moderato da Federica Monarchi, è ad ingresso libero.

«La Cer ‘Terra Nostra’ – spiega Pio Baldinelli – avviata da dieci pionieri, ad oggi è operativa con un numero crescente di soci che hanno già realizzato i propri impianti, sui tetti delle proprie superfici abitative, per soddisfare i propri fabbisogni di consumo e che possono mettere a disposizione degli altri membri le eccedenze di produzione. È inoltre in fase avanzata anche l’iter per la realizzazione di nuovi impianti, per circa 1,5 MW complessivi, che contribuiranno a soddisfare i fabbisogni di consumo di buona parte degli abitanti del territorio». LA Cer eugubina – conclude il presidente – «ha l’ambizione di riuscire a coinvolgere ancora più persone ed operatori economici per aiutare il conseguimento degli obiettivi legati alla transizione ed al risparmio energetico».