Prestazioni disdette, esenzioni, mancato ritiro referti: la Usl 2 a caccia dei crediti

Il recupero delle somme di compartecipazione alla spesa riguardante prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica correlate ad esenzioni per reddito, non corrisposte dagli assistiti dal 2010 in avanti. La Usl Umbria 2 vuole metterci le mani e allora ecco che spunta una specifica convenzione con l’Agenzia delle entrate: si procede con la riscossione coattiva.

La Usl in azione

Sarà l’Agenzia delle entrate ad attivarsi concretamente per la riscossione. Il recupero – viene specificato nell’atto firmato dal direttore generale Massimo De Fino – dei crediti riguarda «prestazioni prenotate e non disdette, mancato ritiro dei referti, esenzioni ticket indebitamente fruite, codici bianchi, corrispettivi per prestazioni alberghiere, crediti derivanti da altre entrate patrimoniali correlate a prestazioni rese, crediti da sanzioni amministrative a fronte di ordinanze ingiunzione, mancato pagamento delle spese di registrazione delle sentenze e somme dovute in forza di sentenze rese in forma esecutiva, ivi compresi i provvedimenti emanati dalla Corte dei Conti per il recupero di danni erariali». La convenzione avrà durata triennale dal momento della sottoscrizione.

Oltre un decennio

L’attività di recupero riguarderà i crediti dall’anno 2010 in avanti: «Le strutture aziendali – sottolinea la Usl 2 – coinvolte provvederanno, con priorità per i crediti rispetto ai quali è più prossimo lo spirare del termine prescrizionale a seconda della tipologia del credito vantato, alla segnalazione di dette posizioni debitorie all’Agenzia delle entrate – riscossione, procedendo gradualmente verso i crediti di più prossima creazione». La responsabile del procedimento è la dottoressa Valentina Sdei, mentre sponda Agenzia ci ha pensato Carlo Venturi ad inviare la bozza del documento da firmare.