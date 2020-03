Primo caso Covid-19 anche ad Arrone

PRIMO CASO DI COVID-19 NEL COMUNE DI ARRONECari concittadini,è stato attivato l'isolamento contumaciale per un domiciliato del Comune di Arrone risultato positivo al Covid-19. Quindi, da OGGI, è presente il PRIMO caso positivo al Covid-19, come in diversi Comuni della nostra Regione. La comunicazione mi è pervenuta dal Distretto Sanitario ed è stata mia premura AVVISARE IMMEDIATAMENTE la comunità arronese. Sono stati individuati i contatti che il soggetto ha avuto, i quali sono sottoposti cautelativamente in isolamento.La situazione è monitorata continuamente in stretta collaborazione con i servizi sanitari dal sottoscritto e dalle autorità competenti. È un momento difficile per tutti noi e il mio invito è di mantenere la calma e di rispettare le norme comportamentali. I miei più sinceri auguri di pronta guarigione.RESTATE IN CASAOggi abbiamo bisogno di tutti Voi…

