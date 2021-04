Primo Maggio in Ast per Maurizio Landini

‘L’Italia Si Cura con il lavoro’ è lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil nazionali per l’edizione 2021 del Primo maggio, festa dei lavoratori, che quest’anno – pur nel rispetto delle disposizioni anti-Covid – vedrà protagonista anche Terni. Per l’occasione il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà infatti all’Ast.

Con pochi delegati

L’acciaieria di viale Brin è uno dei tre luoghi simbolo del mondo del lavoro, scelti dalle Confederazioni, che vedranno la presenza dei tre segretari generali della triplice. Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, sarà invece all’Ospedale dei Castelli in località Fontana di Papa, in provincia di Roma, mentre quello della Uil, Pierpaolo Bombardieri, sarà davanti alla sede Amazon di Passo Corese, in provincia di Rieti. «In una fase difficile della vita del Paese – fanno sapere Cgil, Cisl e Uil – in cui c’è bisogno di ripartire nel segno dell’unità, della responsabilità e della coesione sociale, vogliamo ribadire unitariamente il valore della centralità del lavoro, per ricostruire su basi nuove il nostro Paese ed affrontare con equità e solidarietà le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia». Il tutto si svolgerà con una presenza limitata di delegate e delegati.