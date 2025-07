Ad Acquasparta la Pro loco riparte con nuove energie e tanto entusiasmo. Dopo l’elezione del nuovo consiglio direttivo, l’associazione si prepara ad affrontare il futuro tra continuità e rinnovamento, coinvolgendo cittadini di tutte le età e provenienti da esperienze diverse.

«Si tratta di una bella squadra di persone motivate dalla passione per il proprio paese», racconta Cinzia Pasquinelli, neoeletta presidente. Insieme a lei, compongono il consiglio: Bruno Loreti (vice presidente), Maria Letizia Galli (segretaria), Stefano Mammoli (tesoriere), Chiara Agliani, Gabriella Badinelli, Fabio Marco Bordacchini, Samuele Brunelli, Diego Carnevale, Mirko De Luca, Letizia Mancini, Elena Massinelli, Roberto Mazzanti, Gianfranco Nataloni, Emanuela Paolucci, Gabriele Passagrilli, Giulia Raspetti, Tatiana Simonetti e Gerardo Trinetti. «Sono concittadini e concittadine che provengono da vari settori: commercio, turismo, associazionismo, passione per lo sport, la natura e la musica», prosegue Pasquinelli. «Tra di loro anche il giovanissimo Samuele, appena diplomato, che vuole essere il gancio per coinvolgere i ragazzi ai quali affidare il futuro».

Il nuovo direttivo ha già iniziato a lavorare con entusiasmo, e il primo evento in programma è alle porte: si tratta dell’Hawaian pic nic party, in programma presso la piscina comunale di Acquasparta. «Per partecipare, è possibile prenotare i cestini preparati dai ristoratori locali attraverso il QR code dedicato o dal link. Ogni partecipante dovrà portare con sé una coperta per godersi l’atmosfera informale del pic nic. L’evento promette musica, giochi, tanto divertimento e anche un premio per il miglior outfit hawaiano. Un’occasione per stare insieme, conoscersi e sostenere le attività della Pro loco».