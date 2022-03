‘Progettare città intelligenti’: a Terni il workshop dedicato

Come ripensare gli spazi pubblici e le piazze in sicurezza nella fase post Covid-19? Quali scenari immaginare per riutilizzare gli spazi pubblici nel rispetto delle regole del distanziamento fisico? In che modo le logiche smart cities possono aiutarci a superare il blocco psicologico per socializzare e vivere in sicurezza? Progettare città intelligenti e sostenibili, rigenerazione urbana in ottica smart city, isole di calore, autosufficienza energetica e buone pratiche, la mobilità sostenibile e nuovi paradigmi della mobilità. Questi sono i temi che saranno al centro del workshop organizzato dal dipartimento di ingegneria dell’Università degli studi di Perugia, in collaborazione con Confapi Terni, con la compartecipazione del Comune, in programma mercoledì 16 marzo dalle 15.30 alle 18.30 nella sala blu di palazzo Gazzoli a Terni. ‘Progettare città intelligenti – La riqualificazione dello spazio pubblico in ottica smart city’, riconoscerà crediti per gli ingegneri e gli architetti della provincia di Terni.

