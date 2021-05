Promozione e acquisti i due ‘pellegrinaggi dei tifosi ad Assisi

C’è chi ci va come forma di ringraziamento per la promozione del Perugia, chi per pagare un pegno, onorando una promessa social in occasione dell’acquisto di un giocatore, Giannelli in particolare. Ora che le stagioni di calcio e volley sono terminate, i tifosi perugini organizzano pellegrinaggi dal capoluogo ad Assisi (più precisamente: Santa Maria degli Angeli), lungo il percorso della Marcia della Pace. Una forma ironica e salutare per festeggiare un risultato sportivo.

Galeotto fu il messaggio whatsapp

Stefania, Chiara, Simonetta, Barbara, Elisa, Silvia, Giulia ed Alessandra: un gruppo di amiche ‘Sirmaniache’ – tifosissime della squadra di volley – si erano fatte una promessa: «Se davvero arriva Giannelli a Perugia, andiamo in pellegrinaggio fino a Santa Maria degli Angeli». Messaggio fra il serio e il faceto postato in un gruppo whatsapp, quando si cominciava a parlare della trattativa e nessuno ci credeva. Poi è successo davvero… e la promessa è stata onorata, con tanto di post celebrativo a documentare la passeggiata ‘per grazia ricevuta’.

A rendere pubblica la notizia una di loro: «Queste sono le mie amiche speciali, quelle con cui, in decenni di Sirio Perugia, abbiamo affrontato voli aerei turbolenti, autobus rimasti mezzi aperti, neve sul Verghereto, trasferte senza dormire per ore e ore, successi e trionfi, sconfitte amarissime, tristissimi addii ma anche – come in questo caso – gioiosi benvenuti. Rappresentano una parte di un gruppo fantastico che anche in quest’anno difficile non ha mai smesso di volersi bene. Perchè quando ti vuoi bene davvero, basta anche whatsapp (e ritrovarsi durante una partita con 1723 notifiche!)».

La passeggiata per il Grifo

Stesso percorso lo compieranno un gruppo di tifosi del Perugia per festeggiare la promozione in Serie B. L’idea è stata riproposta dopo la promozione del 2014. C’era anche chi aveva provato a lanciarla lo scorso anno, con finalità apotropaiche, per scongiurare la retrocessione, poi purtroppo arrivata lo stesso.

Con ben altro spirito si camminerà quest’anno. Appuntamento il 2 giugno alle 8.15 davanti agli spogliatoi del Curi. Si salirà in centro con il minimetrò, dopodiché discesa per Montevile, Ponte San Giovanni, poi dritti fino Santa Maria degli Angeli. Tutto è partito da Berto, opinionista della trasmissione Contropiede, condotta da Giordano Baccarelli su Umbria Tv. Ma si sono aggregati in tanti.