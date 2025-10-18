di Giovanni Cardarello

Si avvia rapidamente alla normalità il liceo scientifico statale ‘Galeazzo Alessi’ di Perugia. Un istituto scolastico che nel corso dell’anno solare 2025 è stato spesso al centro della cronaca. Le vicende sono note e hanno il fulcro nel confronto a tratti aspro tra la preside dell’istituto, la professoressa Laura Carmen Paladino, gli studenti, i genitori e parte del corpo docente e amministrativo. Un confronto sfociato in scontro per tutta una serie di rivendicazioni. La preside Paladino nelle scorse settimane è stata sospesa dall’incarico dall’Ufficio scolastico regionale e al suo posto, lo scorso 8 ottobre, è stato nominato reggente il preside dell’ITET ‘Capitini’, Silvio Improta, che nell’arco di una decina di giorni ha messo in atto una serie di provvedimenti che se non hanno il sapore di una rivoluzione, ci vanno molto vicini.

A darne conto è il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria’. Vediamo i dettagli partendo dall’atto più atteso, che viene comunicato tramite un video comparso sulla pagina Facebook della scuola. Nel video «sono protagonisti il professor Fausto Caporali (responsabile del Cambridge) e la professoressa Katia Louise Proietti che spiegano come è ripartito il progetto Cambrigde e quali sono le novità in arrivo».

IL VIDEO

Ma non solo. È sufficiente scorrere i componenti del nuovo staff di presidenza per percepire il cambio di rotta. «Il primo collaboratore del dirigente e responsabile Cambridge è Fausto Caporali. Il secondo collaboratore del dirigente e referente educazione civica, Roberto Porciello. I collaboratori del dirigente sono: come referente area progettazione d’istituto, coordinamento della comunicazione istituzionale, gestione orario, Monia Mattiacci; referente area logistica e viaggi d’istruzione e comunicazione Alessandro Germini; comunicazione canali social, supporto alla progettazione di istituto Maria Nicole Iulietto. Supporto organizzativo ufficio di presidenza, referente orientamento in uscita e formazione scuola-lavoro, Federica Mingozzi. Supporto organizzativo all’ufficio di presidenza, Ida Vento; responsabile della succursale è Nadia Piampiano. Supporto organizzativo al coordinamento della succursale Elisabetta Ammetto. Bes, supporto redazione Pei e Pdp, Simona Franceschino. Valorizzazione delle eccellenze, Stefania Carletti».

Il video entra, ovviamente, nel dettaglio delle novità che sono già in campo e che vanno dall’atteso e agognato ripristino delle attività Cambridge, esami Igcse compresi. Saranno garantiti anche gli stage linguistici per le classi. Tornerà in funzione il servizio bar, sarà riattivato il wi-fi nella sede centrale, riprenderà la programmazione dei viaggi di istruzione. Novità importanti anche per la classe 2°B, «l’unica delle seconde rimasta in succursale, tonerà in centrale in modo da garantire uno spazio per l’educazione fisica agli studenti delle prime nella sede di viale Centova». Da registrare, infine, lo svolgimento del collegio docenti dove è stato predisposto il Piano annuale delle attività. L’elemento strategico, e finora disatteso, necessario per far funzionare in modo normale la scuola. Normalità il concetto reclamato per mesi e che ora, finalmente, sembra essere tornato al centro della vita del liceo ‘Alessi’.

