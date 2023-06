Provincia di Terni, tempo di surroghe: entrano Taglialatela, Morelli e Valli

Tempo di surroghe in Provincia a Terni. Giovedì è stato convocato il consiglio alle 12 ed il secondo punto riguarda la decadenza di Lucia Dominici, Sergio Armillei, Monia Santini e Federico Pasculli: al loro posto spazio a Giovanni Taglialatela (Penna in Teverina), Roberto Morelli (Avigliano Umbro) e Nicoletta Valli (Amelia). Di conseguenza ci sarà il riassetto delle commissioni consiliari. «I seggi – spiegano da palazzo Bazzani – vanno attribuiti ai consiglieri comunali in carica che, come candidati nelle medesime liste dei consiglieri provinciali decaduti, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Taglialatela, appartenente alla lista ‘Provincia Libera’ entra come secondo dei non eletti poiché il primo, Michele Rossi, non riveste più la carica di consigliere comunale. Morelli, appartenente alla lista ‘Provincia Libera’, entra come terzo dei non eletti. Valli, appartenente alla lista ‘Nuova Provincia Terni’, entra come seconda dei non eletti, in quanto che il primo dei non eletti, Federico Novelli, non riveste più la carica di consigliere comunale». Le surroghe possibili sono tre.

