«Nel nostro ordinamento non esiste una definizione univoca e generale di ‘conflitto di interessi’, né un’unica norma che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi di tale fattispecie». Questa la premessa con la quale il segretario generale della Provincia di Terni, Paolo Ricciarelli, ha approvato le linee guida su questo fronte.

LE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA PROVINCIA

Si tratta delle ‘linee guida per la gestione del conflitto di interessi’ e l’adozione era uno degli obiettivi del Piao 2025-2027. Lo scopo è «fornire una guida che consenta di inquadrare i singoli casi concreti nella disciplina normativa e regolamentare, sia di incoraggiare i dipendenti pubblici a segnalare e gestire le eventuali situazioni di conflitto di interessi, al fine di promuovere l’imparzialità dell’azione amministrativa e di tutelare ogni singolo agente pubblico attraverso una modalità di trattamento del conflitto di interessi trasparente e consapevole». Interessante scorrere il documento.

Ad esempio c’è un passaggio sulle cosiddette ‘relazioni sensibili’: «Per la loro intensità possono

determinare fenomeni di interferenza». Vengono citate quelle economiche, personali, professionali, conflittuali e di rappresentanza. Poi tutto il resto tra richiami normativi, schemi e spiegazioni varie.