di S.F.

Novità su diversi fronti in Provincia a Terni per quel che concerne il personale. La più rilevante – se ne parla ormai da diverse settimane tra polemiche e rinvii – fa riferimento al Capo di Gabinetto, dopodiché c’è il semaforo verde per quattro assunzioni a tempo indeterminato ed una presa d’atto per una elevata qualificazione.

LO STOP DEL CONSIGLIO PROVINCIALE A CAPO DI GABINETTO E DIRETTORE GENERALE

A firmare è la direttrice dell’area amministrativa economica-finanziaria Stefania Finocchio. In primis per la variazione compensativa al piano esecutivo di gestione 2025/2027 per il Capo di Gabinetto part-time: «Come da indicazioni ricevute dal presidente, la spesa annua a carico della Provincia di Terni dovrà essere pari a 20.000 euro inclusa l’indennità», si legge nel documento. Salvo sorprese dell’ultima ora sarà Raffaello Federighi, come emerso nel corso delle ultime settimane. «Il mandato elettivo del sindaco di Terni scadrà nel 2028 e pertanto la carica di presidente della Provincia terminerà nella stessa data. Salvo il manifestarsi di circostanze imprevedibili al momento dell’adozione della presente determinazione, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del Capo di Gabinetto terminerà presumibilmente nel 2028». Chiaro.

CAMBIA IL REGOLAMENTO DI UFFICI E SERVIZI: TRE NOMINE IN BALLO

Spazio poi a due assunzioni a tempo indeterminato in qualità di istruttori amministrativi-contabili. C’è lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico 2024 e l’ok per due donne: esultano Stefania Rossi e Paola Valli, attive a palazzo Bazzani dall’11 agosto 2025. Dall’inizio del prossimo mese invece semaforo verde a tempo indeterminato per Alessio Caciolla e Riccardo Piacenti come operatori esperti nel profilo professionale di conduttori di macchine operatrici complesse (concorso 2024). Infine una mera presa d’atto per l’incarico di elevata qualificazione a Valentina Carlotti dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.