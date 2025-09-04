di S.F.

C’è la necessità di «attribuire un incarico di portavoce del Presidente della Provincia di Terni a soggetto esterno all’amministrazione» e di conseguenza arriva il via libera firmato da Stefano Bandecchi e dal segretario generale Paolo Ricciarelli. Se ne parla da un po’ e ora c’è l’atto.

IL CONTRATTO DI LAVORO PER IL PORTAVOCE

Bandecchi si affida dunque ad un portavoce per un compenso lordo annuo di 5 mila euro attraverso un contratto di lavoro autonomo. « L’incarico, dato il suo carattere fiduciario, può avvenire mediante affidamento diretto intuitu personae, previa verifica e valutazione dell’effettiva idoneità professionale dell’incaricato», si legge nel documento. Nelle scorse settimane si parlava di Maria Elena Gambini – consigliere comunale di AP – come possibile scelta.

LUGLIO 2025, FEDERIGHI ‘CAPO DI GABINETTO’

Le funzioni sono molte. Si parla in particolar modo di gestione e cura dei rapporto di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, «divulgazione ai mezzi di comunicazione di massa del pensiero, delle scelte strategiche del presidente», poi «presidio mediatico sulle testate di riferimento, al fine di valorizzare la percezione del ruolo e dell’immagine del presidente», «collaborazione all’organizzazione di incontri a carattere pubblico su specifici temi strategici individuati», «elaborazione di testi e redazione di articoli, per presentazione di programmi ed attività e supporto nella partecipazione a eventi pubblici e iniziative». Il portavoce è obbligato «amantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell’esercizio della propria attività, anche dopo la cessazione dell’incarico». Debutto in arrivo.