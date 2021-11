Provincia Terni, tempo di elezioni: si vota il 18 dicembre

Tempo di votazioni in Provincia a Terni. Martedì il presidente Giampiero Lattanzi ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali per le amministrative: si voterà il 18 dicembre dalle 8 alle 20 con seggio nella sala del consiglio in via Bazzani. Le liste di candidati dovranno essere presentate all’ufficio elettorale della Provincia sabato 27 e domenica 28 novembre.

Regole e composizione

Sono eleggibili – ricorda la Provincia – a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. «Il consiglio ha la durata di due anni. Sono eleggibili a presidente della Provincia tutti i sindaci dei Comuni della provincia; dura in carica quattro anni. Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della Provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti; 12 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti; 10 componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. Per l’elezione a presidente della Provincia, risulta eletto il candidato che consegue il maggior numero dei voti ponderati. L’ufficio elettorale accerta per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori quindi moltiplica il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro i voti ponderati di ogni candidato. Conseguentemente forma la graduatoria dei candidati, proclamando eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità sarà eletto il più giovane.

La votazione

Per le elezioni del Consiglio provinciale è prevista l’espressione di un voto di lista. Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista. L’ufficio elettorale accerta per ogni candidato a consigliere, il numero dei voti attribuiti dagli elettori. Moltiplica poi il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce. Successivamente si segue il metodo d’Hondt.

Parità di genere

Nelle liste dei candidati al consiglio provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

L’ufficio elettorale e precauzioni anti Covid

L’ufficio elettorale della Provincia di Terni è stato costituito con decreto del presidente. È composto da cinque membri, tutti dipendenti dell’amministrazione, compreso il presidente, nella persona del vice segretario generale Maurizio Agrò. «Considerato lo stato di emergenza sanitaria, in vigore fino al 31 dicembre, la raccomandazione – spiegano da palazzo Bazzani – è di porre la massima attenzione a favorire l’esercizio del voto in piena sicurezza. A tale proposito si devono prevedere le aperture di sezioni elettorali in proporzione al numero dei votanti attesi, così da evitare per quanto possibile il costituirsi di assembramenti al momento del voto, nonché per favorire la partecipazione. Occorre poi assicurare la disponibilità di liquidi igienizzanti sia per il personale ai seggi, sia per gli elettori, segnalando l’obbligo di indossare la mascherina sia per il personale ai seggi che per gli elettori».