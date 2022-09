Provoca incidente con feriti e va via: 66enne denunciato

Ha provocato un incidente con feriti ed è andato via. Pessima mossa. Per questo motivo un 66enne è stato denunciato per omissione di concorso dalla polizia di Stato di Spoleto dopo l’sos arrivato da piazza d’Armi.

La fuga

A chiedere aiuto una donna, coinvolta insieme alla figlia nell’incidente: ha raccontato di essere stata tamponata dall’automobilista che, tuttavia, dopo essere sceso momentaneamente dalla vettura è risalito a bordo per poi andare via. Nel contempo però la signora si era annotata la targa. Le due sono andate in ospedale per accertamenti e la polizia ha concluso il lavoro individuando l’uomo, un cittadino italiano 66enne. «Ha confermato – spiega la questura – di avere avuto un incidente poco prima, riferendo di essere stato tamponato da un’auto che usciva da un parcheggio. L’uomo ha poi raccontato che, dopo aver visto la conducente uscire dal veicolo, aveva pensato che non avesse bisogno di cure e, per questo motivo, era andato via». Per lui è scattata la denuncia e successivamente sono iniziati le verifiche in merito alla permanenza dei requisiti di idoneità alla guida.