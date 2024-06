Tutti pronto a Quadrelli – frazione di Montecastrilli – per il tradizionale ‘Trenino del gusto’, giunto quest’anno all’edizione numero undici grazie all’impegno dell’Asd Real Quadrelli. Dalle 19.30 il via alla cena in tappe nel borgo tra musica ed intrattenimento al costo di sedici euro; per informazioni è possibile contattare il 338 6621020 e il 393 9278239.

