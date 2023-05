Quadrelli: tutto pronto per la 10° edizione de ‘Il trenino del gusto’

Si terrà sabato 17 giugno a Quadrelli (Montecastrilli), dalle ore 19.30 in poi, la decima edizione de ‘Il trenino del gusto’. L’evento si articola in una cena con varie tappe per le vie del borgo, accompagnate da musica e intrattenimento. Il costo di partecipazione è 15 euro e per informazioni è possibile contattare i recapiti 338.6621020 e 393.9278239. Di seguito le ‘tappe’ della cena e gli eventi collegati: brindisi di benvenuto, antipasto con Dj Seven X (commerciale), primo piatto con Livio Live (pianobar karaoke), prima fermata con l’animazione per bambini del mago Lino (spettacoli di magia e giocoleria), 1° secondo piatto con Dj-set di Paolo Granelli e Giordano Marcelli, 2° secondo piatto con 3Mendi (folk rock band), dolce con LaLeo (coctail bar), Black Sheeps (cover musica italiana) e Diana Cover – Live dance party. La serata vedrà la presenza anche del mercatino degli hobbisti: esposizione e vendita di prodotti tipici e artigianato.

