Quale futuro per Ternana e Perugia? Bandecchi ne parla a UmbriaTv

«Lascio la Ternana e prendo il Perugia». La battuta pronunciata dall’attuale presidente della Ternana e sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha fatto breccia nei giorni scorsi. La vittoria alle elezioni comunali ha aumentato l’interesse che da anni ruota intorno a un personaggio noto per la sua forza nel dire le cose ‘dritto per dritto’ e la capacità di ironizzare. In quella dichiarazione c’è però molto di più: tra le incompatibilità di Bandecchi e l’ambiente avverso a Santopadre, il futuro di Perugia e Ternana è quanto mai incerto. Il patron rossoverde ne parlerà nel corso di Fuori Campo su Umbria TV (Canale 10), in onda dalle 21.30 con la conduzione di Riccardo Marioni.

