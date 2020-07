Quando Mozart arrivò a Terni: la rievocazione è servita

Presentazione di successo quella dell’evento ‘Le Giornate di Mozart’, previsto per l’estate 2021 – l’edizione zero è stata posticipiata per l’emergenza Covid – e che gli organizzatori hanno lanciato sabato pomeriggio al caffè Rendez Vous, a Terni. Presenti anche il sindaco Leonardo Latini, il vice Andrea Giuli, il consigliere comunale Paolo Cicchini – che ha elaborato un testo ‘ad hoc’ sulla Terni del ‘700 – e Stefano Lupi della Confcommercio.

La presentazione

Matteo Corrado, direttore artistico, ha presentato il progetto insieme a tutto il cast del musical ‘I met Mozart’ e lo staff di collaboratori, di cui fa parte ache Ombretta Dezi come segreteria organizzativa e di produzione. In tanti, pur nel rispetto del distanziamento sociale, sono intervenuti sabato per gustare la ‘preview’ in musica: «L’idea di rievocare il passaggio di Mozart a Terni – ha detto Matteo Corrado – è nata nel 1991, quando interpretai in un balletto proprio il genio austriaco e per caso scoprii, in un libro, la tappa che fece a Terni durante un suo viaggio in Italia. Da allora ho iniziato a pensare a qualcosa di bello da presentare nella nostra città. Il prossimo anno potremo contare sulla collaborazione di orchestre e associazioni culturali per la realizzazione del festival storico-musicale. Lavoreranno e partecipaeranno al progetto – ha aggiunto Corrado – circa 600 persone tra collaboratori, costumanti e artisti. Faremo vivere il centro di Terni come un centro culturale, commerciale e storico». In campo anche l’associazione culturale Orion, in sinergia con Terni al Centro.