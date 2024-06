Quattro operai ‘in nero’ nel cantiere del Superbonus. Maxi sanzioni e sospensione

La ditta è di fuori regione ma lavora in Umbria, nel Folignate, in un appalto edile legato al ‘Superbonus 110%’. L’attività è stata sottoposta a controllo dalla Guardia di Finanza di Foligno che ha riscontrato la presenza di quattro lavoratori senza contratto – quindi ‘in nero’ – con conseguente sanzione pecunaria al datore di lavoro. Contestualmente l’Ispettorato territoriale del lavoro del Perugia ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale e contestato sanzioni in materia di sicurezza pari a 27.650 euro.

Sotto la lente anche due ristoranti e una sartoria

Dall’inizio del 2024 i finanzieri della Compagnia di Foligno hanno eseguito diverse attività ispettive nei confronti di imprese operanti nel territorio di competenza, riscontrando complessivamente l’impiego di dodici lavoratori completamente ‘in nero’ e cinque ‘irregolari’. Oltre al citato cantiere edile, le operazioni hanno interessato diverse attività economiche, tra le quali due ristoranti di Foligno e un laboratorio di sartoria di Cannara condotti da cittadini cinesi. In particolare presso le due attività di ristorazione sono stati rilevati tre dipendenti privi di contratto di lavoro e due lavoratori ‘irregolari’ per i quali non erano state effettuate le comunicazioni agli enti competenti; in tale ambito sono stati inoltre contestati pagamenti in contanti, non tracciabili, riferiti alle ore di straordinario effettuate da due dipendenti per 6.664 euro. Presso l’opificio è stato invece individuato un lavoratore ‘in nero’.