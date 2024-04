Raccoglie funghi ‘sotto misura’: 701 euro di multa e sequestro

I carabinieri forestali di Foligno lo hanno fermato nella zona di monte Burano. L’uomo, un cercatore di funghi, aveva raccolto ben 230 ‘prugnoli’ sotto misura. Per questo, oltre al sequestro con successiva distruzione dei funghi, l’uomo è stato sanzionato con una multa di 701 euro come prevede la legge regionale (26 euro per i primi cinque funghi e 3 euro per ogni altro esemplare raccolto). La stessa pattuglia di forestali, sul monte Faeto nel comune di Valtopina, ha elevato un verbale amministrativo da 101 euro ad un altro cercatore che aveva raccolto 30 ‘prugnoli’ con diametro inferiore a 4 centimetri. «Negli ultimi giorni – osserva il comando carabinieri forestali dell’Umbria – sono stati intensificati i controlli in merito alla raccolta di funghi della specie prugnolo (tricholoma georgii o calocybe gambosa) nella provincia di Perugia. Il prugnolo è un fungo che vegeta nei cespuglieti, tra incolti o boschi radi e prati pascoli con tappeto erboso integro. I cercatori spesso raccolgono il fungo quando ancora è nascosto dai ciuffi d’erba e non ha raggiunto i 4 centimetri di diametro, misura minima che ne consente la raccolta. La raccolta predatoria avviene strappando erba e arrecando danni anche alle fungaie».

Condividi questo articolo su