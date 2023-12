Raccolta differenziata Asm: il calendario fino a maggio 2024. Date e orari dei ritiri

Di seguito il calendario valido da ottobre 2023 a maggio 2024 relativo alla raccolta differenziata – frequenza e orari – nelle zone servite da Asm Terni Spa: Terni Nord, Terni Sud, Narni Nord, Narni Sud, Ferentillo, Arrone, Montefranco, Polino, Calvi dell’Umbria ed Otricoli. La Settimana tipo 1 e la Settimana tipo 2 differiscono per la raccolta del vetro che viene effettuata ogni due settimane. Asm Terni Spa «ricorda a tutti i cittadini, ed in particolare agli amministratori dei condomini, di rispettare per il conferimento dei rifiuti i giorni previsti per il ritiro da parte del soggetto gestore. La regolarità dei passaggi effettuati da Asm è tracciata tramite georeferenziazione del mezzo. I conferimenti effettuati al di fuori dei giorni previsti per la raccolta sono passibili di multa se all’esterno degli androni dei condomini e rientrano nelle scelte degli stessi e delle regole del vivere civile, ove effettuati all’interno. Terni è al 12° posto della classifica nazionale de Il Sole 24 ore per l’ambiente. Difendiamola».

