Incidente stradale intorno alle ore 12 di domenica ad Orvieto (Terni), in strada dell’Arcone. Una ragazza a bordo di un’autovettura, ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi. Fortunatamente la giovane non ha riportato conseguenze serie nel sinistro. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento orvietano per le operazioni di soccorso, unitamente agli operatori del 118. Con loro anche gli agenti della polizia Locale di Orvieto per i rilievi e la gestione della viabilità.

