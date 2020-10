Ragazzo di San Giustino sbatte con la moto contro un’auto

Venerdì mattina alle 8 circa in viale Diaz nei pressi del liceo, a Città di Castello, un ragazzo minorenne a bordo di una moto ha tamponato un autovettura Renault Clio condotta da una donna ed è finito in ospedale. Al momento non ci sono dettagli sulle sue condizioni di salute.

Sono di San Giustino

Entrambi sono residenti a San Giustino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Città di Castello che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di legge per ricostruire la dinamica del sinistro e regolare traffico. Sul posto inoltre è giunta un’ambulanza del 118 con personale medico-sanitario che ha trasportato il ragazzo presso l’ospedale di Città di Castello.