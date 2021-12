Rampelli di ‘Striscia’ avvistato a Perugia

«Venite in Umbria, a Perugia, ma mi raccomando non come turisti, come ospiti»: presto potremmo sentire questa frase sugli schermi di Canale 5 a Striscia la Notizia.

Incursione natalizia a Perugia

L’inviato Davide Rampelli, infatti, è stato intercettato dal nostro corrispondente nella Rocca Paolina di Perugia, domenica pomeriggio, mentre si provavano le luci natalizie dell’albero di Natale sui tetti delle case del capoluogo. Aveva la consueta scenografia che lo accompagna in giro per l’Italia, nei posti d’arte o immersi nella natura da dove confeziona la sua rubrica «Paesi, paesaggi…».