Venerdì 3 ottobre i carabinieri e la polizia Locale di Montecchio hanno individuato e arrestato i presunti autori di una rapina messa a segno poche ore prima ai danni di un alimentari del posto. Secondo quanto ricostruito dal Comune in una nota, uno dei due uomini sarebbe entrato nel negozio armato di coltello minacciando il titolare per farsi consegnare l’incasso, mentre un complice lo attendeva in auto. Dopo il colpo i due si sarebbero dati alla fuga, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di rintracciarli e bloccarli.

Il tenente Paolo Porcelli, da poche settimane a capo della polizia Locale di Montecchio dopo l’esperienza a Molfetta, ha commentato: «Non avrei immaginato di trovarmi così presto a gestire un’operazione di questa portata. Il risultato raggiunto dimostra quanto la collaborazione con i carabinieri sia fondamentale per garantire sicurezza alla comunità». Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Federico Gori che ha ringraziato gli operatori intervenuti sottolineando «l’importanza di mantenere presidi territoriali, soprattutto nei Comuni più piccoli, a tutela dei cittadini».