Rapinato accanto al campo sportivo di San Sisto: si indaga

Sabato mattina, nei pressi del campo sportivo di San Sisto dove aveva da poco parcheggiato l’auto, è stato vittima di una rapina. Un soggetto a volto coperto si è avvicinato al veicolo e, dopo aver aperto lo sportello, è salito a bordo. In mano aveva una pistola con cui ha intimato all’automobilista di consegnarli tutto il denaro che aveva con sé. Praticamente nulla, così il rapinatore ha sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio e la vittima, nel pieno della paura, è stata costretta a raggiungere il bancomat più vicino, prelevando 140 euro. Il malvivente se ne è impossessato ed è fuggito dalla scena: a quel punto è scattata la chiamata alla polizia di Stato di Perugia che, sul posto, oltre a tranquillizzare il rapinato, ha accertato che il colpo esploso era a salve. Nel pieno le indagini per risalire all’autore del fatto.

