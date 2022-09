Incidente stradale nella prima serata di martedì lungo il raccordo Terni-Orte, all’intero della galleria San Pellegrino, in direzione Terni. Un mezzo pesante, nel procedere, avrebbe danneggiato una parete del tunnel e per questo è stato necessario procedere alla chiusura temporanea. Nell’accaduto non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni e gli operatori Anas.

Articolo in aggiornamento