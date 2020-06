Rato, schianto fra Orte e San Liberato

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì lungo la ss 675 (raccordo Terni-Orte) fra Orte (Viterbo) e San Liberato (Narni) in direzione Terni, nel territorio provinciale di Viterbo. Il sinistro ha coinvolto un Fiat Scudo ed un furgone di quelli per le consegne. In particolare il primo veicolo avrebbe tamponato il secondo, fermo sulla corsia di marcia, causando l’investimento dello stesso conducente del furgone che si trovava fuori dal suo mezzo. Quest’ultimo è rimasto ferito in modo serio ed è stato condotto in ospedale dal 118: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Viterbo, gli operatori del 118 e i carabinieri del comando stazione di Orte.

Condividi questo articolo su