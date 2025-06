La Vox Revolution, accademia e scuola di recitazione, canto e doppiaggio con sede a Terni in via Annio Floriano 5, annuncia le novità previste per l’anno accademico 2025. Diretta da Mirko e Vanessa Liodori, l’accademia offre corsi rivolti a bambini, adolescenti e adulti, con percorsi dedicati sia ai principianti che a chi intende intraprendere un percorso professionale.

Per gli over 16 è previsto un corso accademico con la partecipazione di docenti provenienti da ambiti diversi del mondo dello spettacolo. Tra i nomi confermati: Gilles Rocca, Roberta Mastromichele, Stefano Veneruso, Antonio Silvestre, Danilo De Santis, Valeria Vidali, Emiliano Ragno, Francesco Sechi, Stefano Dori, oltre agli stessi Mirko e Vanessa Liodori.

Nel 2025 sarà inoltre attivo un corso di canto professionale diretto da Vanessa Liodori e Francesco Morettini. A questi si aggiungono corsi avanzati di doppiaggio, che coinvolgono alcune voci note del panorama italiano come David Chevalier, Marco Vivio, Manuel Meli, Alex Polidori, Margherita De Risi, Alessio Puccio e Gio Gio Rapattoni.

Secondo quanto comunicato dalla scuola, il metodo formativo si basa sull’attenzione alle caratteristiche individuali degli studenti, con l’obiettivo di accompagnarli nello sviluppo di competenze artistiche e comunicative. Alcuni allievi, negli ultimi anni, hanno già preso parte a prime esperienze nel settore, tra cui uno spot nazionale sulla violenza di genere con la partecipazione di atleti olimpici.

Sono attualmente aperte le audizioni per l’ammissione ai corsi 2025. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare i canali social ufficiali della Vox Revolution.