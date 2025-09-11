L’aeroporto internazionale dell’Umbria ‘San Francesco d’Assisi’ ha fatto segnare nel mese di agosto 2025 un nuovo primato assoluto di traffico passeggeri. Sono stati infatti 81.267 i viaggiatori transitati nello scalo, superando il precedente record stabilito a luglio. A renderlo noto è la società che lo gestisce – Sase Spa – in una nota.

«Il dato – si legge – segna una crescita del 17% rispetto ad agosto 2024, quando i passeggeri erano stati 69.525. Per la prima volta, lo scalo umbro ha superato la soglia degli 80 mila passeggeri mensili per due mesi consecutivi, confermando così il trend di forte sviluppo. Tra i collegamenti internazionali, Londra si conferma la destinazione più frequentata, con 15.544 passeggeri sui voli Ryanair (Stansted) e British Airways (Heathrow), mentre sul fronte nazionale Palermo guida la classifica con 8.761 viaggiatori. Da segnalare anche il record giornaliero del 19 agosto, con 4.120 passeggeri in un solo giorno»

Complessivamente, «nei primi otto mesi del 2025 – prosegue Sase Spa – l’aeroporto ha movimentato 438.755 passeggeri, con una crescita del 20,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le proiezioni fanno pensare che entro la fine dell’anno lo scalo possa superare la soglia dei 600 mila passeggeri annui, stabilendo così un nuovo record storico. Risultati che consolidano il ruolo dello scalo umbro come infrastruttura di riferimento per il centro Italia, grazie a un network estivo che fino a ottobre comprende fino a 17 destinazioni e 114 voli settimanali».