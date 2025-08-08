di S.F.

Ulteriori novità in Regione a livello dirigenziale. C’è il via libera formale dell’esecutivo Proietti al nuovo incarico dirigenziale dell’ingegnere Stefano Nodessi Proietti, da tempo ‘in comando’ all’Ufficio speciale ricostruzione Umbria: lo attende il Mit, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Motivo? Nodessi Proietti, dirigente tecnico a tempo indeterminato del Comune di Assisi ed ex direttore in Regione, era ‘in comando’ all’Usr dal 12 maggio. Ora viene cessato in anticipo l’incarico perché il 21 luglio il Mit lo ha ritenuto «idoneo al conferimento di apposito incarico dirigenziale non generale presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria». Di durata triennale.

Ora in sintesi c’è il nulla osta della Regione. Anche perché il 30 luglio Nodessi Proietti «ha comunicato alla presidente della Regione Umbria e al sindaco del Comune di Assisi la volontà di accettare la proposta di incarico dirigenziale» al Mit. Viene così stabilità la ceessazione anticipata del comando presso l’Usr Umbria dal 1° settembre 2025. Successivamente ci saranno ulteriori aggiustamenti dell’Usr «al fine di garantire la piena operatività e continuità delle attività in corso». A stretto giro andrà invece in pensione il dirigente Francesco Pes. Firmano la responsabile del procedimento Fabiola Marsilio, il direttore regionale Luigi Rossetti e la presidente Proietti.