Renato Zero ringrazia i vigili urbani di Perugia

«C’è un’Italia sommessa. Che non urla, non sgomita e non scalpita. Quell’Italia onesta e sincera. Dai natali umili. Che lavora per gli altri. Che mette ordine ai principi e alle regole. Che indossa una divisa, ma questo non gli impedisce di esibire un cuore grande e una grande generosità. Mio padre è stato uno di loro, ed ha avuto un figlio eccentrico come ho meritato di essere io! Ai vigili di Perugia e a tutti i tutori del nostro buon vivere, un eterno grazie ed un caldo abbraccio da Renato».

L’impossibile vivere

Questo il messaggio che Renato Zero ha scritto sulla sua bacheca Facebook nella tarda serata di martedì, per ringraziare la polizia locale di Perugia che ha utilizzato una sua canzone per il video diffuso nei giorni scorsi usando come sottofondo la canzone ‘L’impossibile vivere’, che ha avuto ampia eco sui social. La clip mostra immagini del lavoro della municipale montate insieme a scorci del capoluogo e poi si chiude con gli stessi agenti che intonano le note della canzone.

Il post di Renato Zero

Il video dei vigili di Perugia