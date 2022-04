Ferito in incidente, ha marijuana in auto: giovane denunciato

È rimasto coinvolto in un incidente stradale e, dopo essere stato soccorso, ne è uscito con una denuncia per coltivazione e trasporto illecito di sostanza stupefacente. Protagonista della curiosa vicenda nella serata di Pasqua un 26enne eugubino in seguito ad un controllo da parte della polizia Stradale di Perugia in zona Ponte Felcino.

Soccorso e scoperta

Il 26enne era alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro stradale – ha riportato lesioni al volto – e gli agenti hanno subito notato il nervosismo del giovane. Dopo aver tentato di tranquillizarlo, la polizia ha notato all’interno dell’auto due vasetti contenenti marijuana; il successivo approfondimento ha consentito di scoprire in un borsone ulteriori quindici contenitori in vetro e plastica. In totale c’era circa mezzo chilo di sostanza stupefacente. A questo punto è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia per gli accertamenti del caso e, una volta riaccompagnato al proprio domicilio, è scattata la perquisizione: in casa aveva semi di cannabis e flaconi di fertilizzante per la coltivazione.

Nei guai

La polizia Scientifica si è attivata ed a stretto giro è arrivata la conferma sulla natura delle infiorescenze: tutto sequestrato. Per il 26enne la vicenda è terminata con la denuncia in stato di libertà per coltivazione e trasporto illecito di sostanza stupefacente.