«Riapertura materne e asili non preoccupa»

L’ultima conferenza stampa della Protezione civile nazionale, dopo tanti appuntamenti segnati, da un lato, dalla speranza degli italiani di ricevere aggiornamenti positivi sull’evoluzione dell’epidemia da coronavirus, dall’altro, dalle spiegazioni – a volte davvero interessanti, altre più ripetitive – degli esperti chiamati di volta in volta, insieme al capo dipartimento Angelo Borrelli, a rispondere alle domande della stampa. È quella che si è tenuta giovedì 30 aprile, come di consueto alle ore 18. Un appuntamento diventato per settimane ‘fisso’ per tanti cittadini in ansia per le sorti proprie e del paese. Oltre allo stesso Borrelli, nell’occasione c’era il professor Luca Richeldi (primario pneumologia del ‘Gemelli’ di Roma e membro del comitato tecnico scientifico).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I dati del 30 aprile 2020

Così Borrelli: «I casi totali dall’inizio dell’emergenza, numero che comprende guarigioni e decessi, sono 205.463 con un incremento di 1.872 unità rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 101.551 con una diminuzione di 3.106 casi. Le guarigioni delle ultime 24 ore – numero più alto dall’inizio dell’emergenza – sono 4.693 per un totale di 75.945. Scendono di altre 101 unità i ricoveri in terapia intensiva, oggi 1.694. Nella giornata odierna sono stati effettuati 68.456 tamponi. I decessi sono 285».

L’analisi

Luca Richeldi: «I dati di oggi sono molto confortanti. Abbiamo sei regioni senza decessi, nove con meno di dieci decessi giornalieri e una conferma che le misure attuate hanno portato a una drastica riduzione della pressione sul servizio sanitario nazionale. Negli ultimi quindici giorni di lockdown abbiamo dimezzato i decessi, raddoppiato i guariti, ridotto della metà i ricoveri in intensiva e ridotto più in generale i ricoverati. Questa tendenza, che abbiamo visto giorno per giorno, ci dice che la direzione è quella giusta. Fra l’altro il sistema sta facendo più tamponi. In questo momento la diffusione del virus è rallentata e forse noi siamo più pronti e consapevoli della sfida che ci attende».

«Emergenza prosegue»

«L’emergenza non è finita – ha detto Borrelli -. Sicuramente è una situazione mai vista prima, abbiamo vissuto e stiamo vivendo una cosa del tutto nuova, un’emergenza così intensa e crescente. Il nostro sistema di Protezione civile ha ancora una volta dimostrato di saper lavorare ‘di squadra’ e i cittadini hanno dato una grande prova di serietà e rispetto delle regole». Anche per Richeldi «è stata un’esperienza complessa che mi ha fatto però scoprire professionalità notevoli nelle nostre istituzioni, come l’Iss e l’Inail, ma anche colleghi tanto bravi e quanto umili. Infine la stampa ha dimostrato comprensione e continuerà a giocare un ruolo centrale».

Anticorpi da Covid

Sull’immunità da coronavirus, Richeldi ha detto che «non sappiamo quanto dura l’immunità. Lo studio pubblicato (effettuato in Cina, ndR) è uscito su una rivista molto prestigiosa e dà risultati chiari. Su un gruppo di 300 pazienti, in due/tre settimane tutti sviluppano anticorpi identificabili a livello del sangue periferico. È presupposto di una immunità protettiva, anche se non è detto che questa ci sia. Però ciò, unito agli studi in corso, è confortante perché indica una risposta sostenuta e misurabile negli organismi. Come minimo tale strumento potrà servire a misurare la diffusione del virus, nel migliore dei casi comprendere l’effettiva immunità e la sua eventuale durata».

Conseguenze polmonari

Sulle conseguenze polmonari della patologia, il professor Richeldi ha evidenziato come «ci sarà una corte di pazienti con residuati fibrotici e potrebbero diventare una nuova categoria di pazienti con problematiche respiratorie. Sono un nuovo problema senz’altro pneumologico ma ci stiamo facendo carico di tale situazione».

Asili e Materne verso una prossima riapertura (con nuove regole)?

Sulla riapertura – ipotizzata dal premier Conte – di asilo nido e scuole materne entro la primavera attuale, con nuove regole organizzative, Luca Richeldi ha detto che è «il classico esempio del politico, penso ovviamente a Conte, che fa un bilancio fra dati scientifici ed esigenze sociali. Apertura di asili immagino non equivalga alla riapertura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, dinamica che innescherebbe sì una situazione critica e di rischio troppo elevato. Quella degli asili, immagino risponda ad un’esigenza reale e sentita: in tale specifico caso la riapertura non mi preoccuperebbe comunque dal punto di vista sanitario, a maggior ragione in relazione ai benefici sociali».