Riaperture: capienza al 100% cinema e teatri, 75% stadi

Capienza al 100% in cinema e teatri, 60% nei palazzetti dello sport, 75% negli stadi e nelle discoteche all’aperto, 50% in quelle al chiuso: cambiano – al rialzo – le percentuali idividuate dal governo nell’ambito delle riaperture delle attività (in zona bianca) dopo l’emergenza Covid. Queste le cifre – riporta la stampa nazionale – proposte in vista del consiglio dei ministri che dovrà dare il via libera, probabilmente già giovedì sera, ad un nuovo decreto. Numeri che vanno oltre le indicazioni del Comitato tecnico scientifico: questo aveva indicato la capienza massima all’80%, per cinema, teatri e sale al chiuso e al 35% quella per le discoteche al chiuso. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da lunedì 11 ottobre.

