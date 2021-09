Covid, capienza stadi: Cts dà ok per il 75%

Per ora si tratta di un mero parere che, se tutto dovesse filare liscio, dovrà essere confermato da un’apposita misura del governo nazionale. Fatto sta che il Comitato tecnico-scientifico ha dato il via libera ad una novità sostanziale per il mondo dello sport e dello spettacolo: in zona bianca c’è il semaforo verde per il 75% della capienza per gli stadi all’aperto (al momento al 50%) e per l’80% per cinema e teatri al chiuso, come riportato dai principali quotidiani nazionali. Per arene e concerti all’aperto si parla invece di 100%, mentre per i palazzetti al chiuso l’incremento arriva fino al 50%. In ogni caso resta l’obbligo di avere il green pass per l’accesso.

La nota per gli allentamenti

«Il Comitato – la nota – sulla base dell’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle misure in essere, pur sottolineando la opportunità di una progressione graduale nelle riaperture, basata sul costante monitoraggio dell’andamento dell’epidemia combinato con la progressione delle coperture vaccinali nonché degli effetti delle riaperture stesse». Per i quotidiani nazionali già mercoledì potrebbe arrivare il via libera in consiglio dei ministri.