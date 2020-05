Ricordare Francesco con la sua grande voce

Condividi questo articolo su

















L’ultimo saluto a Francesco Grillini, l’educatore della cooperatva sociale Actl e musicista di Terni scomparso domenica a 51 anni. Nel suo viaggio verso Viterbo, dove mercoledì pomeriggio la salma verrà cremata, gli amici non hanno voltuo far mancare un pensiero, un segno di vicinanza alla sua famiglia ed un ricordo affettuoso. Per questo alle ore 18, in un periodo in cui non è concesso molto di più, in tanti si sono dati appuntamento online per sentire ancora una volta la sua straordinaria voce interpretare ‘Il Mondo’. Un brano a cui Francesco, vero intenditore di musica e talento cristallino, era affezionato. «Ricordarlo con la sua musica, lo fa sentire ancora qui con noi. Come lo sarà per sempre perché una persona con le sue immense qualità umane, non se ne va mai. Se non altro per ciò che ha saputo seminare».