Terni, cordoglio per Francesco Grillini

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Francesco Grillini, 51 anni, educatore della cooperativa Actl nella quale operava soprattutto con i minori. Grillini è venuto a mancare domenica e lascia un grande vuoto in tutto il mondo del sociale ternano, in cui era impegnato da circa trent’anni. Di lui tutti ricordano anche la grande passione per la musica: frequenti le feste animate dalla sua voce e dalla innata capacità di unire, divertendosi e far divertire gli altri. «Una bella persona, un uomo buono e generoso che ci mancherà tantissimo», dice un amico. Ai familiari dell’operatore sociale, a cui sono giunte centinaia di testimonianze di vicinanza e cordoglio, porge le condoglianze anche la redazione di umbriaOn. Di recente un altro musicista ternano – Luca ‘Ciccio’ Costantini – aveva perso la vita per un malore improvviso, lasciando un vuoto incolmabile nei suoi cari e fra i tanti amici.

