Terni, gara pulizie: ultimi ‘affanni’

di S.F.

Si puntava all’aggiudicazione definitiva ed efficace per metà marzo e invece niente da fare. A tredici mesi dalla determina a contrarre ed a due dall’apertura delle offerte economiche non c’è ancora la parola fine alla gara per l’appalto triennale riguardante le pulizie degli immobili comunali. Ora giocoforza si deve accelerare: lunedì scade l’ultimo affidamento alla Cosp Tecno Service, scattato ad aprile per consentire alla commissione esaminatrice di ultimare i controlli del caso.

12 MARZO, STEP BUSTE ECONOMICHE: TAGLIATE IN 13 SU 25

Le lungaggini dovute alle anomalie

La commissione si era riunita il 12 ed il 13 marzo per il check delle buste economiche ed il conseguente sviluppo della graduatoria provvisoria in vista dell’aggiudicazione. Un passaggio standard che, tuttavia, ha richiesto più tempo del solito. Motivo? Le migliori tre offerte (12 su 25 quelle ammesse allo step conclusivo) presentavano punteggi segnalati come ‘anomalia’ e dunque è stato necessario valutarne la congruità attraverso la richiesta di giustificativi – in merito a prezzo e qualità – da parte delle società coinvolte.

31 MAGGIO 2019: LE 25 AMMISSIONI. POI LA LENTA PROCEDURA

La scadenza. Chi c’era davanti: molto sud



L’emergenza covid-19 non ha favorito un iter già di per sé complesso e tuttora non è conclusa la fase dell’analisi; di mezzo c’è anche una richiesta di contraddittorio. Nel contesto generale c’è un aspetto di cui tener conto: il 10 aprile scorso è stato firmato l’atto con il quale il Comune ha affidato – era già accaduto in precedenza – a Cosp il servizio in urgenza per il periodo 15 marzo/11 maggio per 48.748 euro, vale a dire 39.957 più Iva. «Considerati tempi di acquisizione e valutazione dei giustificativi, non si potrà pervenire all’assegnazione prima di quella data anche procedendo con aggiudicazione in via d’urgenza», era stato specificato. Traguardo in vista. Da ricordare che il miglior punteggio tecnico è della Meranese Servizi (69,2), seguita dalla Bsf di Caltanissetta (68,8) e dalla Gener Service di Avellino (67), mentre sotto l’aspetto economico il ribasso più elevato è proprio della ditta siciliana (25,96%) davanti alla Csg Facility di Jesi (25,22%) e alla Servizi ambientali srl di Palermo (21,2%).