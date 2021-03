Ricoverato per Covid, lascia l’ospedale: trovato e denunciato

Ricoverato all’ospedale di Perugia perché positivo al Covid-19, si è – di punto in bianco – allontanato dal reparto, uscendo dal nosocomio. Per questo gli operatori sanitari hanno subito avvertito la polizia di Stato. E gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo, 41enne della Nigeria, dopo alcune ore.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e, alle prime ore del mattino, il soggetto è stato rintracciato in zona San Sisto/Sant’Andrea delle Fratte, nei pressi di una fermata dell’autobus. Gli agenti hanno subito chiesto l’intervento di un’ambulanza che ha ‘recuperato’ il 41enne e lo ha nuovamente condotto presso il reparto Covid del ‘Santa Maria della Misericordia’. Scontata la denuncia a piede libero per il reato di ‘epidemia’ (articolo 438 codice penale).