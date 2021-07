Rifiuta di indossare la mascherina, fa tardare il treno e aggredisce gli agenti: arrestato

A bordo del treno Ancona-Roma, prima si è rifiutato di mettersi la mascherina di fronte all’invito del capotreno. Poi ha fatto lo stesso quando lo hanno raggiunto gli agenti della Polfer di Foligno, a cui non ha neppure consegnato i propri documenti. Infine, condotto presso gli uffici della polizia ferroviaria, ha insultato e spintonato gli agenti, con uno di loro che è rovinosamente caduto a terra. Protagonista del fatto, un 40enne della Moldavia, residente fuori regione. L’uomo è stato arrestato in flagrante. Diversi i reati contestati: rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio considerato che il convoglio per il suo comportamento è ripartito con circa mezz’ora di ritardo. Per lui sono scattate anche le sanzioni anti-Covid.

