Terni, squilibrio Tari 2016-2017: scatta l’analisi dei bilanci e degli incassi Pef

di S.F.

La Reliable energy advisor srl, già chiamata in causa di recente per attività del genere. C’è più di qualcosa da sistemare tra l’Auri e Asm-Cns, gestore del servizio integrato dei rifiuti nel sub ambito 4 (il Ternano), in riferimento alla concessione delle annualità 2016-2017 ed alla necessità di riequilibrio: c’è l’affidamento alla società di Bologna del servizio professionale di assistenza economico-regolatoria per la verifica su questo fronte.

DAL 2021 LA RICERCA DEL COMPLESSO RIEQUILIBRIO

Lunga partita: le contestazioni

La storia è nota e formalmente è partita nel maggio 2021 – dal lato Asm/Cns – con l’istanza di riequilibrio della concessione nell’ambito «di una più generale definizione di numerose controversie giudiziarie pendenti con Auri e con i Comuni del sub ambito 4». La contesa è stata parzialmente risolta nel giugno 2022 con l’atto di transazione per definire tutte le contestazioni riguardanti il periodo 2018-2021, ma non quelle del 2016 e del 2017. I motivi d’attrito? I soliti, vale a dire le premialità, le maggiori utenze e gli oneri finanziari richiesti dal gestore per pretesi ritardi nei pagamenti. Questione complessa. Bene, che succede ora? Due mesi fa c’è stato un contatto per fare il punto della situazione e cercare di avviare un percorso per una soluzione transattiva, con l’eventuale «possibilità di estendere anche alle altre controversie pendenti comprese quelle che riguardano la contestazione di alcune penali riferite al medesimo periodo».

ASM-COMUNE, LA PARTITA CREDITI/DEBITI

L’affidamento

In sostanza scatta la fase istruttoria – in contraddittorio – per chiudere la vicenda sulle partite pregresse. In che modo? Con l’analisi dei bilanci dei gestori e degli incassi previsti dai Pef Tari (come ampiamente noto ora c’è la tariffa rifiuti corrispettiva) del 2016 e del 2017. «Le analisi dovranno risultare coerenti con quelle già effettuate in sede di riequilibrio della concessione per le annualità 2018- 2021», l’input di Auri. Palla alla Rea srl con impegno di spesa da poco meno di 10 mila euro.