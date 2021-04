Rifiuti speciali abbandonati tra Giove e Amelia: due denunce

Abbandono di rifiuti speciali nel pre Pasqua lungo la SP205 Amerina vicino Porchiano del Monte. Per questo motivo un titolare di una ditta edile ed un trasportatore sono stati denunciati dai militari della stazione carabinieri forestale di Amelia: nel mirino la gestione illecita di materiale costituito da residui di demolizione e costruzione.

La scoperta. Anche eternit



I rifiuti erano contenuti in sacchi neri: all’interno i carabinieri hanno trovato materiali di imballaggio di plastica e cartone legato a demolizioni. Non mancava l’eternit. Il tutto era stato abbandonato lungo la strada che collega Giove ad Amelia. Dopo le numerose segnalazioni i militari si sono attivati per bloccare i responsabili: identificato il cantiere edile nel territorio comunale di Giove dove erano stato prodotti i rifiuti. In sostanza l’impresa, ultimati i lavori, li avevi affidati ad un trasportatore non autorizzato che, senza pensarci troppo, li ha scaricati lungo il percorso. Denuncia per entrambi e rischio di arresto da tre mesi ad un anno, con tanto di ammenda dai 2.600 ai 26 mila euro. Nel primo trimestre 2021 gli uomini della stazione carabinieri forestale di Amelia hanno individuato dieci responsabili di tale violazione con altrettante sanzioni amministrative per un totale di 5.100 euro.