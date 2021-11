Rifondazione Comunista Terni, c’è la nuova segreteria

Lo scorso 16 ottobre c’era stata la riconferma del segretario uscente Lorenzo Carletti, ora c’è la definizione dell’organismo esecutivo. Novità in casa Rifondazione Comunista Terni con l’elezione della segreteria provinciale.

Chi c’è. Gli obiettivi

Spazio a Battista Garibaldi in qualità di tesoriere, Maura Mauri responsabile area beni comuni (sanità e ambiente) e Matteo Vitiello in qualità di responsabile dell’organizzazione. Con loro il presidente del comitato politico federale Alfredo Mosca: prende il posto di Renato Costantini, presidente dal 2013 al 2021. «Crediamo nella necessità di costruire – spiega il PRC – un movimento nella città che aggreghi sui temi sociali e del lavoro, delle vertenze industriali ed ambientali, nelle vicende che riguardano istruzione e cultura, le politiche giovanili e di inclusione, i nodi che riguardano la distribuzione delle risorse del Pnrr. Siamo in campo per costruire un alternativa al governo delle destre che sta progressivamente e definitivamente desertificando e sminuendo il nostro territorio, rendendolo isolato, impoverito e assoggettato ad una ricomposizione dei servizi e delle competenze su scala regionale sempre più subordinata al potere economico privato ed alla logica accentratrice e regionalista che, negli anni, ha permesso una pesantissima estrazione di valore da questo territorio che va interrotta e rovesciata. Su questi temi intendiamo costruire – chiude Rifondazione Comunista – la più ampia interlocuzione possibile, consapevoli che sono attraverso l’unità delle forze sociali e politiche per l’alternativa sia possibile rideterminare un idea di governo delle città e di sviluppo futuro coerente con l’identità e la storia della nostra territorio».