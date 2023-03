Rincorre e ferma l’autobus per salire, poi aggredisce l’autista: denunciato

Interruzione e violenza ad incaricato di pubblico servizio. Sono le accuse per le quali un 32enne è stato denunciato dalla polizia di Stato di Perugia dopo l’aiuto richiesto dal personale della società di trasporto pubblico.

La rincorsa e l’ira

Gli agenti si sono attivati in via Fiorenzo di Lorenzo perché l’uomo, dopo aver rincorso e fermato un autobus pretendendo di salire a bordo, aveva aggredito gli autisti ostacolando il servizio pubblico. Si era messo di mezzo per fermare la corsa del mezzo e, in questo modo, entrare. «Gli operatori hanno quindi sentito il 32enne che ha riferito di essere stato a sua volta percosso dal dipendente del servizio pubblico», spiega la questura. Scattata la denuncia per violenza e minacce.