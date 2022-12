Riprende il vicino con una telecamera: denunciata 44enne

Ha ripreso con una telecamera i vicini, per poi divulgare quelle immagini a terze persone. Il tutto in un clima di ‘lite condominiale’. Per questo una 44enne residente ad Assisi è stata denunciata per ‘interferenze illecite nella vita privata’.

L’origine della lite

A rivolgersi alla polizia è stato il vicino, residente nell’appartamento adiacente: agli agenti ha spiegato che, dopo essersi trasferito nell’abitazione lo scorso aprile, aveva avuto alcuni screzi con la 44enne, relativi all’utilizzo di un terrazzo non delimitato e appartenente, quindi, ad entrambi.

La telecamera

L’uomo ha riferito che nella parte di proprietà della 44enne era installata una telecamera rivolta verso la propria abitazione e che non aveva mai destato particolare preoccupazione, fino a quando una sua conoscente gli aveva fatto vedere un video – verosimilmente registrato dal sistema di videosorveglianza della vicina – che immortalava la madre affetta da problemi di salute. Alla polizia l’uomo ha precisato che, nonostante gli inviti a spostare l’angolo di ripresa o a rimuovere la telecamera, la 44enne si era dimostrata del tutto indifferente. Per questo, dopo aver acquisito tutte le informazioni utili, gli agenti hanno denunciato la donna all’autorità giudiziaria.