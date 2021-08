Rischiano in mare: mamma e figlia di Orvieto salvate dai bagnini

Hanno rischiato grosso una mamma di Orvieto e la figlia che martedì mattina stavano facendo il bagno in mare a Montalto Marina (Viterbo) nello stabilimento ‘Ippocampo’. La corrente di risacca le ha trascinate entrambe al largo e il bagnino della struttura, insieme a quello della Federazione italiana nuoto in servizio sulle spiagge libere, si sono resi conto del pericolo. Immediato il tuffo nelle acque del Tirreno e le due sono state riportate a riva. A riportare la notizia è ‘Il Messaggero‘ di Viterbo. E che la giornata di martedì, sul litorale viterbese, non sia stata delle più tranquille lo confermano i numerosi interventi messi in atto a salvaguardia dei bagnanti, compreso quello relativo ad un 20enne di Terni che nella zona di Costa Selvaggia (Pescia Romana) è stato tratto in salvo da un altro bagnino della Fin.

